Skatepark in Krefeld-Uerdingen eröffnet Erster Skate-Contest am Rundweg

Zum ersten Mal findet auf dem Rundweg ein vom Fachbereich Jugendhilfe der Stadt Krefeld veranstalteter Skate-Contest statt. Die Teilnehmer treten in drei Kategorien an und zeigen Tricks an der Bowl, auf der Halfpipe und an zwei kleineren Elementen, die besten Sportler erhalten am Abend Preise. Fast 40 Kinder und Jugendliche machen mit, Vertreter aus Politik und Verwaltung schauen vorbei und bestaunen die Fahrkünste der Skater.