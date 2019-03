Bockum: Ladies’ Day: Die schönsten Hüte auf der Rennbahn

Wenn Frau sich was auf den Kopf gesetzt hat, dann muss sie raus - vor allem beim Ladies’ Day auf der Galopprennbahn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bockum Für Sonntag lädt der Rennclub seine Rennsportfreunde zum Saisonauftakt ein. Es gibt Programm für die ganze Familie.

Krefelds Turfsaison wird eingeläutet: Am Sonntag, 17. März, lädt der Krefelder Rennclub seine Rennsportfreunde zum Saisonauftakt in den Stadtwald ein. Das Motto des ersten Renntages des Jahres lautet „Ladies’ Day – fashion and race“.