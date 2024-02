UN-Botschafter an Schule in Krefeld Erster Nachhaltigkeitstag am Moltke-Gymnasium

Info

Ärmelkanal England – Frankreich (2. September 2014, 33,8 Kilometer in 9,43 Stunden), Kaiwi-Kanal Molokaʻi – Oʻahu (15. Oktober 2015, 42 Kilometer in 18,26 Stunden), Nordkanal Nordirland – Schottland (28. August 2016, 34,5 Kilometer in 12,17 Stunden), Santa-Catalina-Kanal Santa Catalina Island – Los Angeles (20. Juli 2017, 32,3 Kilometer in 9,48 Stunden), Tsugaru-Straße Honshū – Hokkaidō (11. Juli 2018, 19,5 Kilometer in 12,55 Stunden), Cookstraße Südinsel – Nordinsel in Neuseeland (2. Mai 2019, 22,5 Kilometer in 8,02 Stunden) und die Straße von Gibraltar Spanien – Marokko (9. Juni 2019, 14,4 Kilometer in 4,17 Stunden).