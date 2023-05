Premiere in Krefeld Internationale Genüsse locken in die City

Rund um das Behnisch-Haus, so war es angekündigt, sollte der erste Internationale Markt Krefelds zu finden sein. Ganz so ist es nicht geworden. „Leider hatten wir sechs Absagen, so dass es Lücken zwischen den Ständen gibt. Das ist natürlich schade. Aber es ist auch immer schwierig, Händler für einen Markt zu finden, der zum ersten Mal stattfindet und wo man nicht weiß, ob sich der Aufwand lohnt“, erklärt Joey Spoolder.