Mitten in der Innenstadt Erster Dauerparkplatz für Fahrräder in Krefeld

Es ist rund 20 Jahre her, dass Peter Gathen zum ersten Mal Fahrradstellplätze anbot – damals im Parkhaus am Schwanenmarkt. Nun kehrt der Inhaber der gleichnamigen Parkbetriebe zurück zu den Wurzeln. Ab Montag, 19. August, bietet er 100 Dauerparkplätze für Fahrräder im ehemaligen Fahrradkeller des Kaufhof-Gebäudes an. Möglich wird die Einrichtung durch die Unterstützung der Stadt Krefeld: Über das Stärkungspaket Innenstadt bezuschusst diese das Projekt.