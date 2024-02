Stadt lässt Vorwürfe nicht auf sich sitzen Erste Vertrags-Details zum Stadthaus-Verkauf

Christian Baierl ist ein Investor mit Herz und Kompetenz. So moderierte der Westdeutsche Rundfunk in seiner Sendung Lokalzeit Düsseldorf den Krefelder Unternehmer und Vorstand der Renaissance AG, die auf die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert ist, ab. Thema des Beitrags war der Verfall des Stadthauses aus der Urheberschaft des „Stars der Nachkriegsepoche“ – des Architekten Egon Eiermann. Baierl erklärte sein Unverständnis über die Krefelder Stadtverwaltung, die in Person des Oberbürgermeisters Frank Meyer im Dezember 2022 öffentlichkeitswirksam erklärt hatte, dass Baierl den Zuschlag zum Kauf des Stadthauses bekommen solle, aber seitdem jeden ernsthaften Dialog verweigere. Unterschrieben ist bis heute nichts.