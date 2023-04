Kommunalbetrieb der Stadt Krefeld KBK lädt zu Nachhaltigkeitswoche ein

Die Mitarbeiter vom Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) müssen nicht nur von den lokalen Politikern so einiges an Kritik einstecken. Auch Krefelds Bürger sind oft genug stinksauer, wenn es etwa um die unzähligen Schlaglöcher in den Fahrbahnen geht oder auch um den angeblich schlechten Zustand der Parkanlagen oder des Stadtwaldes – nicht zu vergessen die einsturzgefährdete Stadtwaldbrücke, die ein Krefelder Dauer-Thema ist.