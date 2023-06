Im Stadtpark Krefeld-Uerdingen So funktionieren die Highland-Games

Dudelsackklänge im Uerdinger Stadtpark, muskelbepackte Männer in karierten Röcken und fliegende Baumstämme: Die Festwiese im Stadtpark steht an diesem Sonntag, 11. Juni, ganz im Zeichen der schottischen Traditionen. Denn zum ersten Mal werden dort die Uerdinger Highland-Games ausgetragen, jene traditionelle Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen. Sie waren ursprünglich Bestandteil der „Gatherings“ genannten Treffen der Clans in den schottischen Highlands und sollen angeblich aus der Zeit der keltischen Könige in Schottland stammen, als im elften Jahrhundert König Malcolm III. zu einem Rennen zum Gipfel von Creag Chòinnich in der Nähe von Braemar aufrief. Er hoffte, so den schnellsten Läufer des Landes zu finden, der dann sein persönlicher Kurier werden sollte. Auch Frauen dürfen seit dem späten 19. Jahrhundert bei den Highland Games mitmachen, und längst nicht mehr nur als Teilnehmer des Schwerttanzes „The Sword“ oder des berühmten Highland-Fling, sondern in allen Disziplinen.