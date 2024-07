Niedergermanischer Limes in Krefeld Das Welterbe-Areal wird jetzt erschlossen

„Das Unesco-Welterbe für Besucherinnen und Besucher sicht- und erlebbar zu machen, gehört zu den wesentlichen Aufgaben jeder Kommune am Niedergermanischen Limes. Die Vermittlung in Krefeld wird in erster Linie im Archäologischen Museum stattfinden, aber auch auf dem Außengelände in Gellep. Damit haben wir heute begonnen“, sagt Katharine Leiska, Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld.