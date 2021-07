Krefeld erweitert Angebot an Haltestellen : 42 neue Park-Boxen für Fahrräder

Krefeld Sie bieten Schutz vor Wetter, Dieben und Vandalismus: Boxen, in denen Pendler ihre Räder einschließen können, wenn sie auf Bus und Bahn umsteigen. Wir sagen, wo die Standorte sind und wie man sie bucht.

(ped) An zwölf Haltestellen im Krefelder Stadtgebiet haben Radfahrer inzwischen die Gelegenheit, ihr Fahrrad diebstahlsicher in Boxen abzsutellen, wenn sie in Busse oder Bahnen umsteigen. Fünf zusätzliche Standorte mit insgesamt 42 Boxen des Anbieters „Dein Radschloss“ sollen jetzt dazukommen. Im Herbst sollen die Boxen errichtet werden: sechs an der Haltestelle Fischeln/Hees, neun an der Straßenbahnhaltestelle Krefeld-Rheinhafen, zwölf am Ostwall/Ecke St.-Anton-Straße, neun an der Haltestelle Dießem/Ritterstraße, und die Anlage am Bahnhof Forsthaus/Bellenweg wird um sechs Fahrradboxen doppelstöckig auf zwölf erweitert.