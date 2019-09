Aus den Stadtteilen : Hitzige Debatte über das „Haus der Bildung“

Krefeld (jadu) Die Diskussionen um ein „Haus der Bildung“ an der Hofstraße reißen nicht ab. Auch in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte stand das Thema oben auf der Tagesordnung. Drei städtische Fachbereiche schickten Mitarbeiter zur Sitzung, um das planerische Gestaltungsfundament vorzustellen.

Dass die Mosaikschule an der Hofstraße bautechnisch nicht mehr zu halten ist, darin sind sich alle Fraktionen einig, nicht jedoch bei der Neugestaltung des Areals. Vor allem aus den Reihen der Christdemokraten kam erneut die Kritik, dass der ermittelte Bedarf an Kita- und Schulplätzen zu wenig die künftige Entwicklung einbeziehe. Außerdem könnte das Quartier die Mehrbelastung an Verkehr nicht aufnehmen.