Swiss Steel nimmt Gewinnerwartung zurück Erneuter Rückschlag für Edelstahlproduzent

Die Deutschen Edelstahlwerke mit Werk in Krefeld und ihre Muttergesellschaft Swiss Steel AG ringen seit Jahren um Wirtschaftlichkeit und suchen nach Wegen aus der Krise. In den vergangenen vier Jahren mussten die Belegschaften schon so manche Kröte schlucken, damit der Konzern zurück in die Erfolgspur findet. Personalabbau, Gehaltsverzicht und einiges mehr standen auf der Agenda. Für die nächste Runde kündigte die Unternehmensführung weitere Einschnitte und auch strukturelle Änderungen an. Erneuter Personalabbau und das Zusammenlegen der Werke Krefeld und Witten sowie Siegen und Hagen sind beschlossen. 130 Millionen Euro sollen auf diese und andere Weise jährlich gespart werden.