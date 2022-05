Filiale der Deutschen Bank : Erneut Bankautomat in Uerdingen gesprengt

Krefeld Erneut wurde in Uerdingen ein Bankautomat gesprengt. Die Täter entkamen über die A 57 Richtung Niederlande. Der Sachschaden ist erheblich.

Drei Unbekannte haben im Vorraum einer Bank an der Kurfürstenstraße in Uerdingen einen Geldautomaten gesprengt. Am Freitag (13. Mai 2022) gegen 0:40 Uhr vernahmen mehrere Anwohner den lauten Knall und riefen die Polizei. Gleichzeitig näherte sich zufällig ein Streifenwagen dem grauen VW Golf, in dem einer der Täter vor der Bank wartete. Auf sein Hupen hin liefen zwei Maskierte aus der Filiale und stiegen in den Golf. Die Beamten verfolgten das Trio bis zur Autobahn 57, über die es Richtung Niederlande entkam. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kennzeichen des Fluchtautos waren gestohlen und stammten aus Moers. Der Vorraum der Bank wurde erheblich beschädigt, das Gebäude ist aber nicht einsturzgefährdet. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter als Beute Bargeld aus dem zerstörten Automaten machen. Die Polizei konnte bereits einige Zeugen befragen und bittet weitere Zeugen, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. In den vergangenen Jahren sind auch die Commerzbank und die Santander-Bank in Uerdingen Opfer solcher Anschläge geworden.