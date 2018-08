Krefeld: Ernest van der Kwast liest im Hindu-Tempel

Literarischer Sommer in Krefeld : Romancier im indischen Tempel

Foto: Dirk Kamp

Krefeld Der Literarische Sommer ging in Krefeld an einem besonderen Ort zu Ende: Der Niederländer Ernest van der Kwast stellte seinen jüngsten Roman „Mama Tandoori“ im Sri Naagapoosani Ambaal-Tempel vor. Nicht nur das äußerst komische Porträt einer niederländisch-indischen Familie begeisterte die Zuschauer.

Das Ambiente passte, wie vom Literarischen Sommer gewohnt, zum Thema. Im hinduistischen Sri Naagapoosani Ambaal-Tempel an der Girmesgath herrschten wahrhaft tropische Temperaturen. Ein Fliegenschwarm umschwirrte Publikum wie Autor. In seiner Geschichte, die Ernest van der Kwast bei der letzten Lesung für diesen Sommer in Krefeld präsentierte, erzählt er von seiner Kindheit mit einer indischen Mutter in den Niederlanden. Die steckt voller skurriler Details, voller lustiger Begebenheiten, doch in jedem Lacher schwingt immer auch ein bisschen Traurigkeit mit. Denn trotz allen Humors, irgendwie spürte der Zuhörer darunter die schwierige Kindheit, die die Mutter durchlebt hat.

„Vieles in meinem Buch ist wahr und genauso geschehen“, sagte der Autor. Er ist 1981 in Bombay geboren als Sohn einer indischen Mutter und eines niederländischen Vaters. Als Junge zog er mit seinen Eltern in die Niederlande, wo er auch zur Schule ging. Skurrile Begebenheiten hat es im Leben der niederländisch-indischen Familie gegeben. „Aber es ist trotzdem ein Roman. Und ich habe mir die Freiheit genommen, Dinge zu erfinden oder zu übertreiben“, erklärte er. Welche Begebenheit zu welcher Kategorie gehört, das bleibt dem Leser selbst überlassen. Dass van der Kwasts Mutter ein starker, dominanter Mensch ist, das bleibt ohne Frage stehen.

„Mama Tandoori“ ist nicht van der Kwasts neuester Roman, er entstand bereits 2010. Aber es ist ein Buch, das den Leser von den ersten Sätzen an mitnimmt. Ganz am Anfang seiner Erzählung begann van der Kwast seine Lesung — und erntete schon mit den allerersten Zeilen viele Lacher. Wie die Mutter mit zwei Koffern voller Schmuck aus Indien in die Niederlande kam und diese für das erste Haus der Familie einzutauschen gedachte, das regt zu mehr als nur zum Schmunzeln an.

Diese erste Episode setzte den Standard für einen Abend, der nicht nur mit den Passagen, aus denen van der Kwast las, die Zuhörer begeisterte. Der Niederländer arbeitet auch als Moderator und schlug sich in der Diskussion zwischen den gelesenen Passagen hervorragend. Mit Witz, Charme und Schlagfertigkeit, aber auch einem gehörigen Maß an Ernsthaftigkeit, wenn sie vonnöten war, leitete er durch den Abend. Da die eigentlich als Moderatorin vorgesehene Maren Jungclaus aufgrund eines Brandes auf der Strecke nicht mit dem Zug oder der Bahn aus Düsseldorf nach Krefeld anreisen konnte, moderierte der Niederländer kurzerhand selbst.

Auch aus seinem Leben erzählte van der Kwast — über das Buch hinaus. So zum Beispiel davon, wie er als Sohn einer indischen Mutter mit scharfem Essen aufwuchs. „Ich dachte also, ich sei Schärfe gewöhnt und dafür gerüstet. Als in meiner Sendung ein Gast Sambal Oelek vorstellte, fühlte ich mich gerüstet, zu probieren. Bei den ersten beiden Kostproben ging das auch problemlos. Bei der dritten dann nicht mehr. Mir blieb die Luft weg und wir mussten für eine halbe Stunde unterbrechen“, berichtete er lachend.

Einleitung dieser Geschichte war, wie so oft an diesem Abend, eine Anekdote über seine Mutter. In großer Armut aufgewachsen, feilsche sie bis heute nicht nur um Cent-Beträge, sie könne auch keine Lebensmittel verkommen lassen. Und so verzehrte sie, als beide gemeinsam Sushi essen waren, das vom Sohn verschmähte Wasabi. Pur. „Es war schon herzzerreißend, wie ihr die Tränen liefen. Aber sie ließ sich nicht davon abbringen“, erzählte der Autor in einer Mischung aus Tragik und Komik.