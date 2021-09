Neue Ermittlungsgruppe eingerichtet : Polizei hat Kinderschänder im Visier

Krefeld Die Krefelder Polizei geht mit aller Macht gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vor. Die neu eingerichtete Ermittlungsgruppe „Stylian“ bearbeitet aktuell rund 70 Fälle.

Der Heilige Stylian ist der Schutzpatron der Kinder. Ihn haben die Fahnder vor Augen, wenn sie vor den abscheulichsten Abbildungen nicht die Augen verschließen, sondern im Gegenteil besonders genau hingucken, sich zum Verteidiger derjenigen machen, die sich in den überwiegenden Fällen nicht selbst helfen können. Belohnung für die psychisch harte Arbeit ist ein erfolgreich abgeschlossener Fall, was bedeutet, Kinder und Jugendliche vor weiteren sexuellen Übergriffen bewahrt zu haben.

In 2018 gab es acht Fälle von sexuellen Missbrauch in Krefeld, in 2019 waren es 35, 2020 dann 37 und aktuell (bis Juli) sind es 22.

In einem ersten Schritt wurden deswegen ab 2019 in Krefeld zusätzliche Kräfte mobilisiert, die Zusammenarbeit aller Behördenteile verbessert und Beamte fortgebildet. Zudem verstärkte jetzt eine IT-Fachkraft das Team, und Ermittler gingen in Kitas und Schulen, um Prävention zu betreiben. „Doch die Anzahl an Verfahren hat sich seitdem noch mal enorm erhöht, was uns natürlich freut, da das Dunkelfeld aufgehellt wurde. Allerdings müssen wir uns auch an diese Entwicklung anpassen“, sagt die Polizeiräsidentin.