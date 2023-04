Ermittlungen seit einem Vierteljahrhundert gegen Colonia Dignidad Kolonie der Würde – „es droht eine biologische Straflosigkeit“

Vor einem Vierteljahrhundert gingen die Behörden erstmals gegen die Führung der „Kolonie der Würde“ in Chile vor. Hunderte wurden in der von Deutschen gegründeten Siedlung getötet, gefoltert und missbraucht. 25 Jahre später ist die Bilanz der Aufarbeitung ernüchternd. Mit gepanzerten Fahrzeugen rückt die chilenische Polizei mit 300 Beamten am 17. April 1998 in die Colonia Dignidad ein, Hubschrauber kreisen über dem riesigen Gelände am Fuße der Anden. Die Einsatzkräfte suchen mal wieder nach Paul Schäfer – doch auch diesmal können sie den so charismatischen wie brutalen Sektenführer aus Deutschland nicht finden. Stattdessen nehmen die Polizisten sechs Mitglieder der Führungsriege fest. Später werden die Männer gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Mit zur Führungsriege gehört auch der jetzt in Krefeld lebende Sektenarzt und Schäfer-Stellvertreter Hartmut Hopp.