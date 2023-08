“Überlastung nicht abzuwenden” Krefelder Ärzte und Apotheker schlagen Alarm wegen Infektionswelle

Dadurch wird die Arbeitsbelastung wieder stark steigen – sowohl in den Praxen als auch in den Apotheken. „Die Anzahl an Kinderarztpraxen hat sich seit dem letzten Jahr nicht verändert. Eine Überlastung wird daher wahrscheinlich gar nicht abzuwenden sein. Insbesondere, weil auch die Ärzte und das Praxispersonal während der Infektzeit oft von einer Vielzahl von Krankheitsausfällen betroffen ist“, sagt Primke. Gleiches fürchten die Apotheker: „Die Kammer sagt, dass umgerechnet eine Vollzeitkraft in den Apotheken damit beschäftigt ist, Medikamente zu besorgen und mit den Ärzten nach Alternativen für nicht lieferbare Produkte zu suchen“, so Schlebes. „Solche Gespräche kosten unnötig viel Zeit, welche das medizinische Personal von der Patientenversorgung abhält“, ergänzt der Kinderarzt. Die Folgen seien verlängerte Wartezeiten für die Kinder in den Praxen. „Dadurch können unter Umständen erkrankte Kinder nur verzögert behandelt werden, was ein erhebliches gesundheitliches Risiko für Komplikationen darstellt. Zudem ist die Behandlung mit Ersatzpräparaten eventuell nicht optimal, und insbesondere bei kleinen Kindern kann die Behandlung mit einem nicht adäquaten Medikament die Heilungschancen verringern oder verzögern.“