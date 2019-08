Erinnerungsstücke in der Sparkasse : Schützen-Silber strahlt in Oppumer Ausstellung

Krefeld Zahlreiche Erinnerungsstücke der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft werden in der Sparkasse gezeigt.

(RP) Anlässlich des Oppumer Schützenfestes bis zum 2. September haben sich das Königshaus unter Björn I. (Bützer) und die Schützen zur Eröffnung ihrer Ausstellung in der Geschäftsstelle der Sparkasse Oppum an der Hauptstraße 2 getroffen. Filialleiter Thomas Gütgens begrüßte die zahlreichen Gäste und freute sich über die beeindruckende Zusammenstellung von Erinnerungsstücken der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft Krefeld-Oppum 1652 e.V. im Hause der Sparkassen-Geschäftsstelle Oppum. Unter anderem werden Schützensilber aus verschiedenen Jahrzehnten gezeigt. Das älteste stammt immerhin aus dem Jahre 1815. Weitere Sehenswürdigkeiten wie Protokoll- und Kassenbücher über drei Jahrhunderte oder auch die Schießordnung von 1837, die bis heute in weiten Teilen noch Bestand hat, finden sich in den Vitrinen.