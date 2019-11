RP-Aktion : Erzählen Sie uns aus Kindheit und Jugend

Krefeld Wir laden unsere Leser ein: Erzählen Sie uns Geschichten aus Ihrer Kindheit und Jugend in Krefeld – egal aus welcher Epoche.

Manchmal geht’s so: Peter Lengwenings, Sohn des bekannten, 2017 verstorbenen Krefelder Fotografen Karl Heinz Lengwenings, hat bei Facebook Fotos seines Vaters mit Szenen von Krefelder Kindern und Jugendlichen veröffentlicht – und man ist entzückt und fängt sofort zu sinnieren an: Was mögen die Kinder und Jugendlichen, die da unbeschwert Spaß am Leben ausstrahlen, erlebt haben? Woran mögen sie sich erinnern, was ihren Kindern und Enkeln über Krefeld und ihre Jugend erzählen? Der nächste Schritt war denkbar einfach: Wir möchten Sie, unsere Leser, einladen, aus Kindheit und Jugend in Krefeld zu erzählen. Wir bitten um kleine und große Lebensgeschichten. Was hat Sie gefreut, fasziniert, vielleicht traurig gestimmt, was war zauberhaft, was hat sie glücklich gemacht, welche Zeit würden Sie – frei nach einem der schönsten Lieder des Universums (Jim Croce: Time in a bottle) – gern in einer Flasche für die Ewigkeit retten?