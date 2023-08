Kriegsverbrechen im Ersten Weltkriegr Krefelder erinnern an das vergessene Massaker von Dinant

Auf Einladung der belgischen Stadt Dinant werden Vertreter der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner“ aus Krefeld, Dinslaken und Kleve am Mittwoch 23. August, bei der Gedenkveranstaltung zum 109. Jahrestag eines Massakers an der Zivilbevölkerung durch deutsche Truppen erwartet – eines Massakers, das hierzulande kaum bekannt ist. Die Delegation vom Niederrhein wird im Beisein des deutschen Botschafters in Belgien, Martin Kotthaus, des französischen Generalkonsuls Daniel Danneboye und von Thierry Bodlet, dem Bourgemestre von Dinant, den Kranz am Erinnerungsmal niederlegen. Die Schleife des Kranzes trägt die Aufschrift „La guerre est un crime contre l´humanité“ (Der Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.) und den Namen der Deutschen Friedensgesellschaft.