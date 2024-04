Förderungsfonds in Krefeld 40 Prozent mehr Geld für die freie Kultur

Vielleicht hat die schwere Zeit der Pandemie doch etwas Gutes ausgelöst. Die Stadt Krefeld will die Zuschüsse für die freie Kulturszene deutlich erhöhen. „Vereine und Institutionen, die bislang eine jährliche Förderung des Kulturbüros erhalten haben, sollen künftig bis zu 40 Prozent mehr Geld bekommen“, teilt sie mit. Konkret betrifft das mehr als 20 Vereine, Veranstaltungsstätten, Ausstellungsorte, Theater und andere Akteure im Kulturbereich. Die Zuschusshöhe wird auf Antrag für jeweils drei Jahre festgeschrieben. Der Kulturausschuss berät das Gesamtpaket in einer Sondersitzung am Donnerstag, 11. April. Wenn er es beschließt, wird die Neuverteilung der Zuschüsse in den Haushaltsplan 2024/2025 aufgenommen.