Erster Spatenstich für die neuen Rheinlandhallen in Krefeld „Die modernste Eishalle in ganz Deutschland“

Wetter mies – Stimmung glänzend: So lässt sich die Atmosphäre beim symbolischen ersten Spatenstich für den Neubau der neuen „Rheinlandhallen“ zusammenfassen, zu dem sich rund 70 Gäste aus Verwaltung, Politik, Planern und Investoren versammelt haben. Kein Wunder: Sowohl das Gebäude selbst als auch die Bedeutung des Neubaus für den Krefelder Eissport rechtfertigten die Feierstimmung. Dazu kommt, dass der 90 Millionen Euro teure Bau der Hallen der Startschuss für die Entwicklung eines neuen Quartiers mit Wohnungen, Kita und einem Seniorenheim ist. Wenn die neuen Hallen stehen, werde Krefeld „die modernste Eishalle in ganz Deutschland“ haben, sagte dann auch Stadtdirektor Markus Schön in seinem Grußwort.