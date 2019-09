Archäologie in Krefeld : Krefeld erhält archäologischen Landschaftspark in Gellep

Krefeld Ein 1,2-Millionen-Euro-Projekt: Auf dem Gelände des Castells Gelduba sollen museale und Freizeitangebote entstehen. Krefeld will Infozentrum des Niedergermanischen Limes werden.

Es ist ein Coup für Krefeld, der das Image der Stadt ordentlich aufpolieren wird: Auf dem 64 Hektar großen Gelände des früheren Kastells Gelduba soll ab dem nächsten Jahr ein archäologischer Landschaftspark entstehen. Er soll das offensichtlich machen, was Wissenschaftler und historisch Interessierte längst wissen: Krefeld ist ein historisch bedeutendes Pflaster. Am Mittwoch stellten Oberbürgermeister Frank Meyer und Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn, im Kultur- und Denkmalausschuss umfangreiche Pläne vor, wie das Gebiet für 1,2 Millionen Euro zu einer anschaulichen Museums-Erlebnis-Landschaft umgestaltet werden soll. Die Arbeiten sollen im kommenden Spätsommer beginnen.

Am 1. Oktober gibt es eine Bürgerinformation mit Oberbürgermeister Frank Meyer und Museumsleiterin Jennifer Morscheiser. Beginn ist um 19 Uhr in St. Andreas, Stratum.

Zum Gelände, das als Bodendenkmal bereits unter Schutz steht, gehört eine Pferdewiese mit einem Brombeergebüsch. Darunter ist der Kastellturm erhalten, derzeit aber zugewachsen. Der Bereich soll freigelegt werden. Da Bodendenkmäler im Boden am besten geschützt sind, dürfen sie nicht ausgegraben werden. „Wir werden einen Turm exemplarisch hochziehen“, sagt Morscheiser. Vermutlich in einer Stahl-/Glaskonstruktion und nicht in Tuffstein. „Was nicht original ist, muss laut Bestimmung als neu erkennbar sein.“ Auf der Wiese sind mit Laseruntersuchungen aus dem Hubschrauber genaue Höhenmodelle der Landschaft erstellt worden. Das bedeutet, es ist klar, was sich dort vor Jahrhunderten befunden hat. Mit augmented reality (= erweiterte Realität), also einer digitalen Möglichkeit per App eine Szenerie darzustellen, sollen Besucher das Erlebnis einer Zeitreise haben. Der Verlauf des Lagers ist bekannt, der Lagergraben der Römer noch sichtbar, die Hauptstraße, die das Lager durchquerte, ist als Gelleper Straße bis heute erhalten.