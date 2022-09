Rekordzuweisung des Landes : 248 Millionen Euro vom Land NRW für Krefeld

Krefeld Das bedeutet für Krefeld einen Zuwachs zum Vorjahr mehr als 13 Millionen Euro. Kommunalministerin Ina Scharrenbach hat jetzt die vorläufige Berechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 veröffentlicht.

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können im kommenden Jahr erneut mit Rekordzuweisungen vom Land rechnen. Kommunalministerin Ina Scharrenbach hat jetzt die vorläufige Berechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 veröffentlicht. Gemäß den durch die Landesregierung beschlossenen Eckpunkten fließen insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro in die NRW-Kommunen und somit noch einmal rund 1,3 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Laut der Arbeitskreis-Rechnung, die Grundlage für die Haushaltsplanung ist, soll Krefeld im kommenden Jahr 248.051.586,48 Euro vom Land NRW erhalten. Das bedeutet für Krefeld einen Zuwachs zum Vorjahr mehr als 13 Millionen Euro. „Gerade in unsicheren Zeiten ist ein solider kommunaler Haushalt unerlässlich, um den Menschen in unserem Land weiterhin eine sichere und gute Heimat zu garantieren“, so die CDU-Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc Blondin. „Unser Ziel ist es, den Städten und Gemeinden Planungssicherheit zu geben, die Grundlage für die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ist. In Zeiten steigender Preise und knapper Kassen ist es ein wichtiges Signal ins Land, dass die Kommunen insgesamt mit Rekordzuweisungen rechnen dürfen und können. So können wir dort kommunale Haushalte stärken, wo es notwendig ist – während in anderen Städten und Gemeinden die Gewerbesteuereinnahmen deutlich gestiegen sind und weniger Unterstützung durch das Land erforderlich ist.“