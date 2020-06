Krefelder Wirtschaft : IHK-Befragung zeigt: Krise ist bislang nicht schlimmer als 2009

Krefeld Die Unternehmen der Region sind schwer von der Wirtschaftskrise betroffen. Ein überraschende Erkenntnis: Doch die Zahlen sind bislang noch absolut vergleichbar mit der Finanzkrise.

„Die Umfrage ist so ausgeführt worden, dass eine Vergleichbarkeit der Daten mit den Vorjahren absolut gegeben ist“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Dabei zeige sich durch die Bank eine Verschlechterung der Aussichten. „Aber die Krise ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht historisch. Die Indizes sahen 2009 etwas schlechter aus“, setzt er die Ergebnisse in Relation. Dennoch, nur 18 Prozent der Betriebe melden aktuell eine gute Geschäftslage. 45 Prozent bezeichnen ihre Situation als schlecht. „Die Differenz der Antworten ergibt ein Minus von 27 Punkten. So schlecht war es zuletzt eben 2009“, sagt er.