Event im Advent Erfolgreiche Premiere auf der Evertsstraße

Es erklang stimmungsvolle, weihnachtliche Musik – von klassisch bis rockig – gut abgemischt von einem DJ. An diversen Ständen wurden unter anderem schöne, handgefertigte Adventskränze sowie tolle Lederwaren offeriert. Stündlich gab es auf der, an diesem Tag für den Autoverkehr gesperrten, Evertsstraße ab 15 Uhr jeweils eine Verlosung, in der es Gutscheine sowie ansprechende Giveaways der teilnehmenden Geschäfte zu gewinnen gab. Daneben lockten diverse Gaumenfreuden. So bot Bojan Mirchevski von „Yomaro Frozen Yoghurt“ (Marktstraße) süße Crepes mit Nutella, Kinderriegel oder Yogurette an. „Bei den Leuten kommt heute Nutella“ am besten an“, verriet Mirchevski.