Aus der Bezirksvertretung : Erfolg für Inge Model: Bordsteine werden abgesenkt

Inge Model hatte den Südbezirk auf Rollstuhltauglichkeit geprüft. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Südbezirk An der Kölner Straße werden die Bordsteine an den Kreuzungen/ Einmündungen Kölner Straße/ Ecke Kochstraße, Virchowstraße und Melanchthonstraße behindertengerecht abgesenkt. Die Bezirksvertretung Süd hat sich am Dienstag einstimmig dafür ausgesprochen, dass diese Maßnahmen, die insgesamt rund 6000 Euro kosten werden, kurzfristig durchgeführt werden.

Man wolle nicht darauf warten, bis dieser Abschnitt der Straße, wie geplant, irgendwann in den kommenden Jahren grundlegend erweitert und umgebaut werde, sondern sofort eine Verbesserung für Gehbehinderte schaffen.

Der Beschluss ist vor allem ein Erfolg für die 85-jährige Rollstuhlfahrerin Inge Model. Wie ausführlich berichtet hatte die alte Dame hunderte Unterschriften gesammelt, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, den Weg über die Kölner Straße Richtung Innenstadt für Rollstuhlfahrer frei zu machen. Das sei aufgrund der nicht vorhandenen Absenkungen aktuell nicht möglich.