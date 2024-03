Naturphänomen Eremitenquelle auf dem Hülser Berg sprudelt wieder

Quellen haben ihren eignen Charme: Seit der Antike werden sie in der Literatur als „locus amoenus“, als lieblicher Ort besungen, zu dem in der Regel ein Wäldchen, eben die Quelle oder ein Bach und gern ein angenehm kühlendes Lüftchen gehören. Auch die Eremitenquelle in Hüls hat die Leute bezaubert: Sagen zeugen davon, und ein 1904 gebauter, aufwendig gemauerter Rahmen aus Stein dokumentiert die Wertschätzung dieses Fleckchens. Nachdem diese Quelle lange versiegt war und kaum noch jemand daran glaubte, dass sie je wieder Wasser führen wird, sprudelt sie nun plötzlich wieder kräftig. „Ich war geflasht“, sagt Stefan Kronsbein und meint: begeistert. Der Naturkundler, Publizist, Verleger und Historiker beobachtet die Quelle auch wissenschaftlich seit Jahren und hat nun bei mehreren Besuchen festgestellt, dass der Wasserstrom sogar stärker wird. „Heute gibt sie 1,2 bis 1,5 Liter Wasser pro Minute; das ist relativ viel“, sagt Kronsbein. Das Wasser sei zehn Grad Celsius warm; „ich habe es auch getrunken. Es schmeckt gut. Und man kann die Quelle auch hören; sie murmelt, das war seit Jahrzehnten nicht so.“