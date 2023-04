Erster Nachwuchs verlässt den Krefelder Zoo Trio eröffnet Erdmännchen-Kolonie in Rostock

Erdmännchen sind ganz schön schnell: Mit 40 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit sind sie flotter unterwegs als der schnellste Fußballprofi es je könnte. Der Weg für drei Tiere aus dem Zoo in Krefeld in die neue Heimat an die Ostseeküste nach Rostock wäre bei Dauerhöchsttempo in 14,5 Stunden absolviert. Tatsächlich ließen sich die Publikumslieblinge natürlich bequem per Transportfahrzeug in den Zoo der Hansestadt kutschieren.