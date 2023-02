Falschmeldung über die sozialen Netzwerke Erdbebenalarm sorgt auch in Krefeld für Angst und Schrecken

Eine Falschmeldung über ein Erdbeben in der Region hat in der Nacht zu Mittwoch in NRW viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt und sogar dazu gebracht, auf die Straße zu laufen. Die Krefelder Polizei erklärt auf Nachfrage, dass es auch in Krefeld „einige wenige“ besorgte Anrufe gab. Die Meldung hat sich wohl in der Nacht zu Mittwoch seit 23 Uhr in NRW vor allem in der rumänischen Community verbreitet; in Köln und Duisburg sollen sich sogar rund 1000 Menschen verängstigt auf die Straße geflüchtet haben. Experten vermuten, dass die Falschmeldung auf ein tatsächliches Erdbeben in Rumänien zurückgeht; die Meldung darüber muss dann als Warnung für NRW missverstanden worden sein.