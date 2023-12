Zweitsemester belegte ersten Platz Entwurf für Weihnachtstasse entstand schon im Sommer

Um das 650-jährige Bestehen der Stadt Krefeld zu feiern, wird die Weihnachtstasse von Paula Kokot in einer limitierten Auflage von 650 Stück angeboten. Zum Preis von 9,90 Euro ist die Tasse an der Hütte des Stadtmarketings auf dem „Made in Krefeld“ – Weihnachtsmarkt am Dionysiusplatz und bei „Lechner +Hayn“ in deren Geschäft an der Rheinstraße erhältlich.