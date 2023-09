Neue Veranstaltungshalle Projektentwickler fürs Kesselhaus ist gefunden

Eine unabdingbare Voraussetzung für den Umbau des Kesselhauses zur neuen Veranstaltungshalle für Krefeld ist geschaffen: Die Gründung einer Projektgesellschaft zur Abwicklung des Baus ist geklärt. Wie aus der Vorlage der Verwaltung für die Ratssitzung am 6. September hervorgeht , wird Marcus Kruse, geschäftsführender Gesellschafter des in Essen ansässigen Projektentwicklers KölblKruse, eine Projektgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gründen. „Durch den Übergang von wesentlichen operativen Mitarbeitern aus der KölblKruse GmbH in die Kruse GmbH ist die Leistungsfähigkeit und die Umsetzungssicherheit des Projektes gewährleistet“, heißt es. Überraschend hat sich der Eigentümer des Mies van der Rohe Business Parks, Wolf-Reinhard Leendertz, aus dem Bereich Entwicklung völlig zurückgezogen. Er tritt ausschließlich als Verkäufer des Kesselhauses an die Stadt auf.