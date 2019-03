Heiße Sommer, milde Winter: Krefeld entwickelt Klimakonzept 2030

Bis Ende des Jahres will die Stadt ein Bündel von Maßnahmen zum Klimakonzept erarbeiten – unter Einbezug der Bürger und mit Nennung der notwendigen Investitionen. Die NRW-Klimazahlen sind beeindruckend.

Nahezu parallel zur Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes hat die Stadt Krefeld auch einen Prozess gestartet, mit dem ein Konzept zum Klimaschutz erarbeitet werden soll. Ende des Jahres soll ein detaillierter Maßnahmenkatalog vorliegen, kündigte gestern der zuständige Dezernent Thomas Visser an, als er den Prozess erläuterte, mit dem das Konzept erarbeitet werden soll. Zugleich beteuerte er, dass der Prozess nicht versanden soll, indem „Konzept Nr. 23 fürs Regal“ geschrieben wird. „Parallel zum Konzept werden auch praktische Ansätze entwickelt“, sagte er. In einer persönlichen Erklärung brach Visser eine Lanze für die Schüler, die freitags im Rahmen von „Fridays for Future“ demonstrieren und dadurch Unterricht versäumen. Kein Verständnis hat Visser für Kritik an unentschuldigtem Fehlen. Man müsse sich fragen, ob man der jungen Generation und ihrem Engagement für den Klimaschutz die richtige Wertschätzung entgegenbringe, wenn die Älteren daraufhin eine „formalen Nummer abziehen“. „Das geht gar nicht“, sagte der Dezernent.