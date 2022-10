Krefelds Entomologische Sammlung könnte ins Stadtbad ziehen : Bund gibt 100.000 Euro für Machbarkeitsstudie

Krefeld Der Entomologische Verein könnte mit seiner Sammlung ins Alte Stadtbad ziehen. Der Rat muss nun beschließen, wie es weiter geht - die Stadt muss für die Machbarkeitsstudie einen Eigenanteil leisten.

(RP) Im Kulturkapitel des Bundeshaushalts 2022 ist eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Unterbringung der Entomologischen Sammlung im alten Stadtbad an der Neusser Straße vorgemerkt worden. In unterschiedlichen Ausschüssen wird nun über die genaue Ausschreibung und den Umfang der Machbarkeitsstudie beraten, sodass der konkrete Förderantrag auf den Weg gebracht werden kann. Am Mittwoch, 7. Dezember, soll der Rat auf Grundlage der Ausschussempfehlungen beschließen.