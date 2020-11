Auswirkungen der Corona-Pandemie : Engpass im Ausländeramt sorgt für Verzögerung bei Visa-Angelegenheiten

Krefeld Nachfragen zum Stand der Bearbeitung können nur noch in sehr dringenden Fällen wie bei drohendem Arbeitsplatzverlust beantwortet werden. Die Engpässe haben auch Auswirkungen auf die Hotline.

Selbstverständlich wurden auch im Dienstgebäude am Hauptbahnhof viele Maßnahmen im Bereich Infektionsschutz ergriffen, um eine Ansteckung sowohl zwischen Mitarbeitenden als auch zwischen Klienten zu verhindern. Auch diese Maßnahmen führen leider zum Teil zu Verzögerungen in der Bearbeitung. In Kürze sollen studentische Hilfskräfte die Mitarbeitenden in einfachen Tätigkeiten der Bearbeitung entlasten.