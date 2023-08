Freigabe verzögert Engpässe auf der A44 bleiben

Geduld ist bei den Autofahrern auf der A 44 weiterhin gefordert: Die Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Fichtenhain sind wegen krankheitsbedingter Ausfälle ins Stocken geraten. Das erklärt das Autobahnamt. Der Umbau der Verkehrsführung konnte daher nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden bis Freitag, 8. September, nachgeholt. Aus diesem Grund steht zwischen der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain bis zur Anschlussstelle Mönchengladbach-Ost in beiden Fahrtrichtungen teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Samstag haben die Arbeiten zur Folge, dass in Fahrtrichtung Velbert teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht und in Fahrtrichtung Mönchengladbach der linke Fahrstreifen verengt ist. Die Auffahrt Neersen bleibt noch bis zum 26. Oktober gesperrt.