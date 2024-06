Festnahme im Hauptbahnhof Endstation einer Bahnfahrt: 21-jähriger Krefelder in Haft

Die geplante Zugfahrt nahm für einen 21-jährigen Krefelder ein abruptes Ende: Statt ins Abteil ging es in die Justizvollzugsanstalt. Gegen 10.45 Uhr hatten Bundespolizisten am vergangenen Montag, 17. Juni, im Hauptbahnhof Dortmund den jungen Mann überprüft. Dieser gab gegenüber den Beamten an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, er machte jedoch mündliche Angaben zu seiner Person. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes aufgrund einer Straftat – Diebstahl mit Waffen – nach dem 21-Jährigen fahnden ließ. Zudem hatte der junge Mann in der Vergangenheit Auflagen im Rahmen einer Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betruges nicht erfüllt. Das Amtsgericht Krefeld hatte aus diesem Grund zwei Wochen Dauerarrest angeordnet. Bei einer Personendurchsuchung auf der Wache fanden die Einsatzkräfte noch mehr: Sie entdeckten die bulgarische Identitätskarte des 21-Jährigen. Die Polizisten informierten die Eltern des Krefelders über die Festnahme des Sprösslings und brachten ihn anschließend für die nächsten zwei Wochen in eine Jugendarrestanstalt.