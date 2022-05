Über das Pfingstwochenende : Endlich wieder Flachsmarkt!

Rund um die Burg Linn findet traditionell am Pfingstwochenende der Flachsmarkt statt, Deutschlands größter Handwerkermarkt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene erleben hier das bunte Treiben des Mittelalters mit vielen Shows und anderen Darbietungen. Foto: Deutsche Post/Deutsche POST

Krefeld Neue Handwerker, neue Gastronomie, alter Zauber: Der Flachsmarkt ist zurück! Die Linner Vereine sind voller Tatendrang, Chef-Organisator Alexander Raitz von Frentz sagt: „Endlich geht es wieder los.“

Große Politik, Generationswechsel, neue Gastronomie-Angebote: Nach zwei Jahren Coronazwangspause ist einiges neu am Flachsmarkt, nur der Kern der Idee nicht, nämlich vor der zauberhaften Kulisse der Linner Burg einen stimmungsvollen und abwechslungsreichen Mittelaltermarkt zu veranstalten. „Alle sind froh, dass endlich wieder etwas passiert und wir etwas machen können“, sagt Alexander Raitz von Frentz, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen, „wir haben mit unserem digitalen Flachsmarkt während der Zwangspause versucht, in Erinnerung zu bleiben, und das war auch in Ordnung, aber der echte Markt ist natürlich etwas ganz anderes.“

Was anders ist

Info Anreise mit Bus und Bahn inkludiert Öffnungszeiten: Pfingstsamstag: 10 bis 19 Uhr Pfingstsonntag: 10 bis 19 Uhr Pfingstmontag: 10 bis 18 Uhr Kombi-Ticket mit ÖPNV: Die Flachsmarkt-Eintrittskarte ist in diesem Jahr auch das Ticket zur Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im VRR (2. Klasse) Preisstufe B, bezogen auf das Tarifgebiet von Krefeld. Eintritt: Kinder von sechs bis 16 Jahren: drei Euro Ab 16 Jahre: zehn Euro

Veränderungen hat es im überschaubaren Rahmen gegeben – wie jedes Jahr in der Vergangenheit. Wegen des Brexit wird Abbey Horn, der britische Anbieter von originellen Horn-Produkten wie Trinkhörner, in diesem Jahr nicht dabeisein, berichtet von Frentz. „Er hat es zeitlich nicht geschafft. Früher ist er im eigenen Lkw problemlos angereist, heute muss er die Waren in einem Container durch den Zoll bringen; das ist so umständlich, dass er den Termin bei uns nicht halten konnte.“ Im nächsten Jahr will er wieder dabeisein. Ungewöhnlich: Auf der Ritterwiese wird es einen Impfstand für Kurzentschlossene geben.

Die Deutsche Post gibt einen Sonderstempel zur Veranstaltung heraus. Foto: Deutsche Post

Ohne Pferde – wegen Corona

Verblüffend: Coronabedingt wird es auf der Ritterwiese keine Pferde geben; in der Coronazeit sei die Zahl der trainierten Pferde so zurückgegangen, dass es zurzeit nicht einfach sei, geeignete Tiere für Kutschfahrten oder eben ein Ritterturnier zu bekommen, berichtet von Frentz. Dennoch bleibt die Ritterwiese der Ort ritterlicher Kultur und ritterlichen Kämpfens – mit Demonstrationen von Schwertkämpfen und Bogenschießen etwa; Letzteres auch zum Mitmachen. Und auch für Kinder wird es Turniere geben, die garantiert ungefährlich sind und Spaß machen.

Das Gastro-Angebot

Geändert ist das Gourmet-Programm: Das traditionelle Spanferkel fällt aus; dafür wird die Küche internationaler – mit koreanischen, japanischen, türkischen und italienischen Spezialitäten sowie der Nachtischspezialität mit bekanntermaßen hohem Suchtfaktor: Poffertjes. Neu ist etwa La Galleria mit Focaccia mit Büffelmozarella aus eigener Herstellung. Der aktuelle Betreiber des Winkmannshofes nutzt die Gelegenheit, seine koreanische Küche zum Kennenlernen anzubieten.

Preise und Ticketvorverkauf

Neu ist: Die Eintrittstickets sind zugleich auch Fahrscheine für Bus und Bahn in Krefeld; daher gibt es Tickets von Frentz zufolge auch im SWK-Vorverkauf und bei den Fahrern in Bus und Bahn. Die Preise wiederum ziehen leicht an, nachdem sie sehr lange stabil waren: Erwachsene zahlen zehn statt acht, Kinder unter 16 drei statt zwei Euro. An gestiegenen Kosten kommt auch der Flachsmarkt nicht vorbei, trotz des Einsatzes von bis zu 500 Ehrenamtlichen aus Linn. Dennoch: Wie immer ist der Pfingstsamstag Familientag bei freiem Eintritt für Kinder unter 16.

Wie die Linner helfen

An Hilfe ist nichts weggebrochen; die Linner Vereine haben die Coronazeit gut überstanden: „Die Schützenvereine haben ja keine Schützenfeste gemacht und insofern kaum Ausgaben“, resümiert von Frentz. Seines Wissens ist nur der Karnvelasverein Linner Burggarde Greiffenhost 1988 in Turbulenzen geraten – er kann den Flachsmarkt daher kaum unterstützen. Der Vorsitzende des Vereins, Matthias Wenders, ist untröstlich darüber, doch aufgeben wollen er und seine verbliebenen Mitstreiter nicht: „Durch den coronabedingten Mitgliederschwund mussten wir leider dieses Jahr die Mitarbeit am Flachsmarkt absagen, hoffen aber, auch da in Zukunft wieder in unserem Stadtteil Linn in Erscheinung zu treten“, sagt er auf Anfrage. Die Burggarde gibt nicht auf und guckt nach vorn.

Musik

Neu sind eine Reihe von Musik-Angeboten. Nach 40 Jahren Teilnahme am Flachsmarkt hört die Gruppe Parelmoer altersbedingt auf, dafür kommt etwa die Kornblum-Familie, bestehend aus Ronald Blum und seinen Söhnen Florin und Andolin Körner. Sie spielen ungewöhnliche Instrumente wie Pedalharfe, Gamben, also Streichinstrumente mit einem enormen Oberton-Reichtum, Portativ und Clavisimbalum (zwei mittelalterliche Tasteninstrumente), Hakenharfe, Drehleier, Rahmentrommeln oder Tamburello. Insgesamt kommen an die 20 Instrumente zum Einsatz, auf denen Renaissance-Musik bis hin zu zeitgenössischer Musik erklingt.

Neu dabei ist auch die Alleinunterhalterin Laura Dilettante, die auf einer kleinen mobilen Bühne unter dem schönen Motto „Erste Hilfe für Spinner und Sympathisanten“ selbstgeschriebene Stücke, alte Kabarett-Lieder aus den 20er Jahren und ungewöhnliche Coverversionen auf dem Akkordeon, dem Klavier und der Ukulele bietet, garniert mit satirischen Einsprengseln.

Neue Handwerker

Auch neue Handwerker und Kunsthandwerker kommen – genannt seien eine Teddybär-Näherin, eine Tier-Illustratorin, die Tiere naturgetreu malt, eine samisch-schwedische Schmuckherstellerin, die kleine Kunstwerke aus Rentierhaar fertigt, ein neuer Bürstenmacher, eine neue Hutmacherin und – ungewöhnlicherweise – ein Klavierbauer, der alte Schätzchen restauriert. Ungewöhnlich sind auch die Werke einer weiteren erstmals vertretenen Künstlerin: „Mixed-Media“-Holzbilder nennt die Grafikdesignerin Tina Tack ihre Werke. Sie malt auf altes Holz in einer Mischung aus Malerei und Drucktechnik fantasievolle Bilder und verwandelt so ein Stück Natur in Kunst.

Sonderstempel

Die Deutsche Post gibt anlässlich des „Flachsmarkts rund um Burg Linn“ einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus. Als Bildzusatz wird „Alter Webstuhl“ abgedruckt; der Textzusatz lautet „Deutsche Post / Flachsmarkt rund um Burg Linn / 4. - 6.6. / Philatelie. Die Deutsche Post Philatelie ist in auf dem Gelände vor Ort und führt diesen Stempel mit. Philatelie-Liebhaber erhalten den Sonderstempel außerdem ab dem 4. Juni für einen Monat bei der Deutsche Post AG, Service- und Versandzentrum Weiden Sonderstempelstelle

in 92627 Weiden.

Das Wetter