Digitale Erstberatung für Eltern Ende für die Videosprechstunde im Kindernotdienst in Krefeld

Rund 30 Kinderärzte hatten NRW-weit im Zwei-Schicht-System die telemedizinischen Erstberatungen für Eltern und ihre Kinder durchgeführt. Vor allem an Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen war der Wunsch nach einer medizinischen Erstberatung hoch, insgesamt wurden an diesen Tagen gut 1.100 Videosprechstunden durchgeführt. Seit Anfang 2023 geht die Infektwelle in den Praxen erkennbar zurück. Im Schnitt wurden an den vergangenen Januar-Wochenenden jeweils noch etwa 150 digitale Sprechstunden vermittelt.