Training mit Elektroden : Sportler unter Strom: EMS-Training fürs Büro

Sandra Trilling-Wehr sprüht die Elektroden mit Wasser ein, dann jagt sie dem jungen Mann den Strom durch den Körper. 20 Minuten dauert das Programm. Kniebeugen, Standwaage, Unterarmstützen, Treppensteigen und alle vier Sekunden wieder ein Stromstoß. Etwa 30 Milliampere, die über einen Ganzkörperanzug in hunderte Muskelfasern fließen. Es sind nur einfache Übungen, die der Mann vorführt, aber sie sollen wirken. Das Ziel: Ein straffer, fitter Körper und das mit nur einem 20-Minuten-Programm pro Woche, zumindest wenn man Trainern und Experten glaubt. Elektrische Muskelstimulation, kurz EMS, so heißt die Methode, soll funktionieren, weil die Muskeln während der Übungen unter Strom stehen – schwachem Strom natürlich.

Im Mies van der Rohe Business Park bietet Sandra Trilling-Wehr seit zwei Jahren EMS-Training an. Es eignet sich zum Abnehmen und Muskelaufbau, weniger zum Bodybuildung. Neben ihrem Studio, dem „Mobifitness“, gibt es in Krefeld viele weitere, die den Elektroden-Sport anbieten. Die 43-Jährige ist aber nach eigenen Angaben die einzige, die auch Hausbesuche macht, raus zu Unternehmen fährt und ihre Kunden unter freiem Himmel trainieren lässt. „Als ich 2017 hier anfing, habe ich zuerst nur das mobile Training angeboten, weil meiner kleine Tochter zu Hause war. So konnte ich mir die Zeit viel freier einteilen“, sagt sie. Im vergangenen November hat sie sich dann doch entschieden, ein Studio zu eröffnen, das sie allein betreibt. „Mit der Kinderversorgung klappt das“.

Ecksofa, Parkettboden, unverputzte Steinwände, es sieht bei Mobifitness nicht unbedingt aus wie in einem Sportstudio. „Ich will, dass sich die Leute bei mir wohlfühlen. Wie in ihrem eigenen Wohnzimmer,“ sagt Trilling-Wehr. Wer trainieren will, muss nichts mitbringen, Anzüge, Kleidung und Handtücher gibt es hier. „Obwohl ich jetzt das Studio habe, bleibt das mobile Training ein wichtiger Fokus“, sagt sie. Dazu packt sie ihr EMS-Gerät und bis zu sechs Anzüge in einen Koffer und besucht die Kunden zu Hause, im Büro oder fährt mit ihnen raus in die Natur. Das Training ist für alle Altersgruppen geeignet. Trilling-Wehrs älteste Kundin ist 73 Jahre alt.