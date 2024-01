AfD-Neujahrsempfang in Duisburg Krefelder AfD-Ratsherr Martin Vincentz sorgt mit Bemerkung über Amazon-Paketboten für Empörung

Der Krefelder AfD-Ratsherr Martin Vincentz – zugleich Landesvorsitzender und Fraktionschef der AfD im Landtag – hat beim Neujahrsempfang der AfD in Duisburg mit einer Bemerkung über Amazon-Paketboten für Empörung gesorgt. Vincentz hatte in einer Passage über Humor gesprochen und dafür plädiert, dass er auch mal „schmutzig“ sein dürfe. Dann sagte er: „Am besten ist der Humor, der so schwarz ist wie der Amazon-Paketbote, der Ihnen die Pakete bringt.“ Das Publikum johlte und applaudierte. Die Passage ist von einem dpa-Journalisten gefilmt und ins Netz gestellt worden. Die Bemerkung wird als rassistisch gewertet und scharf kritisiert.