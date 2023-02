Eintrag ins Goldene Buch Krefelds Großer Empfang für die Hockey-WM-Stars

Neben Meyer ließ sich auch der Vorsitzende des Stadtsportbundes, Jochen Adrian nicht nehmen, einige Worte an die beiden Ehrengäste zu richten. An Meyer gerichtet dankte er für „den Werbeblock für den Krefelder Sport“ und fügte dann etwas ernster hinzu: „Der Erfolg, den Ihr beide jetzt feiern dürft und für den ich Euch im Namen von 64.000 organisierten Sportlern in Krefeld gratuliere, ist auch ein gutes Stück das Ergebnis harter und akribischer Arbeit im Verein. Hinter diesem Titel steckt viel Fleiß vieler Menschen.“ Darum gab es von ihm einen Blumenstrauß für Wellen und Oruz und einen Scheck für die CHTC-Jugend. Der soll helfen, dass weitere, ähnliche Erfolge noch kommen.