„Die Brücke“ : Emmaus sucht dringend Ehrenamtler für seinen Tagestreff

Im Tagestreff wird unter anderem auch darüber informiert, was es in der nächsten Kleiderkammer gibt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Krefeld An vier Tagen in der Woche bietet der Treff auch Obdach- und Wohnungslosen neben einer warmen Mahlzeit, vor allem einen Aufenthaltsort und Begegnungen.

(jon) Der Emmaus-Tagestreff „Die Brücke“ auf der Tannenstraße 69 ist seit etlichen Jahren feste Anlaufstelle für Bedürftige. Hier kann man klönen und sich austauschen, kurz das Menschliche wird in diesen Räumlichkeiten groß geschrieben. An vier Tagen in der Woche hat der Tagestreff geöffnet und bietet den Gästen, oft Obdach- und Wohnungslose, neben einer warmen Mahlzeit, vor allem einen warmen Aufenthaltsort und Begegnungen. Für diesen Tagestreff sucht Emmaus nun dringend Ehrenamtler, die sich engagieren wollen.

Parallel wächst das Team des Tagestreffs immer weiter zusammen und freut sich über die gemeinsame Arbeit, aber vor allem darüber, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Dies spiegelt sich unter anderem durch die Gäste wider, die stetig gefragt und einbezogen werden, ob es Veränderungswünsche gebe oder eigene Ideen für Angebote. So informieren sich die Gäste über Angebote, wie wo man etwas zu essen bekommt, wo es eine Kleiderkammer gibt, die Schlafsäcke verteilt, über Essen und ärztliche Versorgung auf der Straße. „Die Gäste haben es weiterhin schwierig, in unserer Gesellschaft als würdevolle Menschen anerkannt zu werden“, so ein Mitarbeiter des Treffs. Der Tagestreff sei mittlerweile mehr als nur ein Ort für bedürftige Menschen, sondern er versteht sich vielmehr als Begegnungsort, der Chancen bietet sich zu erholen, sich kennenzulernen, Tipps und Tricks zu bekommen. „Wichtig ist, dass wir niemand diskriminiert, sondern vielmehr darauf geachtet wird, dass jeder so sein darf wie er ist und sein mag.“