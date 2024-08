Vorwürfe über sexuelle Übergriffe Zum Skandal um Emmaus-Gründer Abbé Pierre – „Wir sind aus allen Wolken gefallen“

Die Emmaus-Gruppe in Krefeld ist bekannt für ihren Einsatz für Bedürftige und Obdachlose – unter anderem mit dem Tagestreff an der Tannenstraße. Gegen den charismatischen, in Frankreich hoch verehrten Emmaus-Gründervater Abbé Pierre (1912 - 2007) sind nun Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe auf junge, teils minderjährige Frauen bekanntgeworden. Die vier deutschen Emmaus-Gruppen aus Krefeld, Sonsbeck, Bergisch-Gladbach und Köln haben dazu jetzt in einer gemeinsamen Stellungnahme reagiert, die Übergriffe scharf kritisiert und angekündigt, die Person Abbé Pierres neu zu bewerten. Die Krefelder Vorsitzende der Emmaus-Gruppe, Elisabeth Kreul, hat den französischen Geistlichen oft persönlich getroffen. Sie sagt: „Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir das erfahren haben.“