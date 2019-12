Krefelder Südbezirk : Eltern versäumen die Schulanmeldung der Kinder

Einige Familien im Krefelder Süden erhalten demnächst Post: Sie haben ihre Kinder noch nicht zur Schule angemeldet. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Krefeld 31 schulpflichtige Kinder wurden bislang nicht angemeldet. Die Stadt verschickt nun Mahnungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carola Puvogel

Die Eltern von rund einem Viertel aller schulpflichtig werdenden Kinder im Südbezirk haben die Anmeldefrist zum Grundschulbesuch verpasst. Das berichtete eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Schule am Dienstag in der Bezirksvertretung Süd. In Zahlen sind das 31 von etwa 131 schulpflichtigen Kindern, von denen bislang 100 zum Schulbesuch im Südbezirk angemeldet wurden. Zum Vergleich: Für die Gesamtstadt Krefeld erreichen 1970 Kinder im kommenden Jahr 2020 das Grundschulalter, 100 Eltern haben bis jetzt nicht angemeldet. Das sind rund 5 Prozent. Folglich sind rund 30 Prozent der Nicht-Anmeldungen dem Südbezirk zuzuordnen.

Im Südbezirk sind derzeit noch einige Plätze an den beiden Grundschulen frei. Beide Schulen können 60 Kinder aufnehmen, an der Buchenschule wurden 49 angemeldet, an der Regenbogenschule 51. Daraus ergibt sich, dass elf Kinder an keiner der beiden Schulen aufgenommen werden können.

Generell gilt: Für Kinder, deren Eltern, die am 15. November abgelaufene Anmeldefrist verpasst haben, verfällt der Anspruch, dass das Kind auf die nächst gelegene Schule gehen kann. Kinder, die im Südbezirk wohnen, könnten dann zur Vulkanstraße verwiesen werden. Dort seien aktuell noch 42 Plätze frei, berichtete die Verwaltungsmitarbeiterin. Das Schulamt werde nun Maßnahmen einleiten, um die restlichen Eltern an ihre Pflicht zur Schulanmeldung zu erinnern. Konkret heißt das, dass schriftliche Mahnungen versendet werden, auch mit einem Hinweis auf offene Schulplätze. Sollten die Eltern auf ein erstes und zweites Mahnverfahren nicht reagieren, werde das Nicht-Anmelden mit Bußgeldern belegt.