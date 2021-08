Rat für Krefelder Eltern : Mit Kindern über Sexualität reden – so geht’s

Krefeld Wie man richtig aufklärt, erläutern Experten in kostenfreien Online-Seminaren des Arbeitskreises „Sexualpädagogische Prävention Krefeld“.

Folgende Veranstaltungen können jeweils von 19 bis 21 Uhr online besucht werden: Dienstag, 31. August, (Anmeldung bis 26. August) „Was ist Sexualität? Eine Grundlagenveranstaltung zur Kommunikation zwischen Eltern und Kind“, Donnerstag, 16. September, (Anmeldung bis 11. September) „Schutz und Risiken beim Sex: Was weiß ich selber eigentlich über Verhütungsmittel und Infektionen? Und was sollte mein Kind darüber wissen?“, Dienstag, 21. September, (Anmeldung bis 16. September) „Pubertät, eine Herausforderung für Eltern und Jugendliche!“, Donnerstag, 30. September, (Anmeldung bis 25. September) „#love 2.0: Sexting, Cybergrooming, Pornos und Co – Was bedeutet das eigentlich, und wie können wir unsere Kinder davor schützen?“, Mittwoch, 6. Oktober, (Anmeldung bis 1. Oktober) „Loverboy Masche – Unsere Tochter hat einen neuen ‚Loverboy‘. Der ist ganz nett. WAS? Das hat vielleicht etwas mit Prostitution zu tun?“.