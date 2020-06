Krefeld : Eltern müssen für ihre Kinder wieder Kita-Gebühren bezahlen

Dezernent Markus Schön wird die Kitas ab Montag weiter öffnen. Der Betreuungsumfang ist um zehn Stunden reduziert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Alle Kinder können in reduziertem Umfang wieder ihre Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege besuchen“, erklärt Dezernent Markus Schön. Erfreulich für den Nachwuchs: Die Aktivwochen der „Krefelder Ferien“ finden statt.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Krefeld ist weiter gesunken: Aktuell sind noch 22 Personen betroffen (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) – das ist eine Person weniger als am Vortag (32). In der Stadt sind bisher 6903 Abstriche genommen worden, 49 Ergebnisse stehen noch aus. Insgesamt 632 Personen sind davon seit Beginn der Corona-Pandemie positiv getestet worden, als genesen gelten mittlerweile 589 Personen. Die Zahl der Verstorbenen beträgt unverändert 22. In den örtlichen Krankenhäusern werden aktuell noch acht Corona-Erkrankte aus der Seidenstadt behandelt, allerdings keiner intensiv-medizinisch. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist mit 3 deutlich unter dem Grenzwert 50.

Auch die Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung gehen in der Seidenstadt weiter zurück. „Das liegt unter anderem an den deutlich höheren Lockerungen“, so Stadtdirektorin Beate Zielke. Es habe zwar mehrere „Ansprachen“ durch Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) gegeben, doch es sei nur zu wenigen „gravierenden Fällen“ gekommen. So hatten sich 16 Personen auf dem Sprödentalplatz getroffen, erlaubt sind aktuell nur Zusammenkünfte bis zehn Personen. Am Blumenplatz kam es zu einem Platzverweis gegenüber einer Gruppe Erwachsener, die sich Alkohol trinkend auf einem Kinderspielplatz aufhielten. „Immer noch nicht durchgesetzt hat sich bei einigen Bürgern die Erkenntnis, dass in Einkaufszentren auch außerhalb der einzelnen Geschäfte Masken getragen werden müssen“, ergänzt Zielke.

Erfreulich für den Nachwuchs: Die Aktivwochen der „Krefelder Ferien“ finden statt. „Anmeldungen sind ab 8. Juni möglich, Interessierte sollten nicht zu lange warten“, sagt Dezernent Markus Schön. „Die vergangenen Wochen bedeuteten auch für die Kinder eine turbulente Zeit mit vielen Änderungen und Einschränkungen.“ Die Jugendeinrichtungen haben sich gemeinsam mit der Bezirksjugendarbeit der Stadt viele Ferienprogramme für Kinder von sechs und zwölf Jahren ausgedacht. Thematisch stehen die Angebote in diesem Jahr unter dem Motto „Unser Krefeld“. Ob im Norden, Osten, Süden, Westen oder in der Mitte der Stadt – überall gibt es etwas zu entdecken. Krefeld wird aus vielen Blickwinkeln beleuchtet, die Kinder erkunden Orte und entdecken, wie sie ihre Stadt mitgestalten können. Schön: „An 43 Standorten werden 546 Kinder betreut.“ Infos und Anmeldung gibt es unter www.krefeld.de/krefelderferien.