Verzweifelter Brief an Krefelds Oberbürgermeister Eltern kämpfen für die Sicherheit der Kinder in Hüls

„So geht es hier nahezu immer zu. Im Berufsverkehr ist es sogar noch extremer“, sagt Bernd Plenker, der an der Ecke Steeger Dyk/Kreuzlückenstraße in Hüls steht. Ein Auto nach dem anderen rauscht vorbei und das in vielen Fällen nicht immer mit den vorgegebenen 50 Kilometer pro Stunde, sondern eindeutig schneller. Zusammen mit dem Hülser haben sich etliche weitere Anwohner und Eltern mit ihren Kindern auf dem Geh- und Radweg eingefunden, der stadteinwärts auf der rechten Seite verläuft und auch dem offiziellen Radwanderwegenetz angehört. Die Bürger haben alle denselben Wunsch. Sie möchten, dass die Verkehrssicherheit an dieser Stelle erhöht wird.