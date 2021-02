Kitas in Krefeld : Dickes Dankeschön für Fischelner Kita-Team

Krefeld Eltern der Kita Klein & Groß haben sich mit einer schönen Aktion bei den Erziehern bedankt. Am Zaun wurde ein Plakat aufgehängt, Kinder hatten kleine Überraschungen für die Erzieher gebastelt.

Das, was Erzieher im täglichen Kindergartenalltag leisten, wie sie die Kleinsten auf die Schule und auf das Leben vorbereiten, ist ohnehin nicht genug wertzuschätzen. Wie sie sich jedoch während der Coronazeit eingesetzt haben, hat nun die Eltern der Kinder des Bewegungskindergartens Klein & Groß in Fischeln veranlasst, den Erziehern ein großes Danke zu sagen. „Seit März 2020 ist nichts mehr so, wie es viele Jahre in unserem Kindergarten war. COVID-19 hat unsere Kindergartenwelt komplett auf den Kopf gestellt“, sagt Linda Kleymann, Vorstandsvorsitzende der Elterninitiative, deren Tochter die Robbengruppe besucht. „Die Erzieher waren und sind stets im Einsatz, auch in der Notbetreuung waren die Kleinen bestens versorgt und selbst diejenigen, die die Einrichtung nicht besuchten, wurden durch Bastelvideos und Briefe versorgt, damit der Kontakt zwischen den Erziehern und den Kindern, der so immens wichtig ist, bestehen bleibt“, berichtet die Mutter. Viele Ideen, die in Gesprächen, Meetings auf verschiedenen Ebenen – alle unter der vorgegebenen Regelung – überlegt wurden, konnten, so Kleymann, im Sinne der Kinder umgesetzt werden. „Das Miteinander im Team hat sich seit Corona stark verändert und die interne Kommunikation findet nur mit großem Abstand statt, um die Vorgabe der Gruppentrennung zu erfüllen. Die ganze Zeit über ist das Personal einem gewissen Grundrisiko ausgesetzt, was auch im privaten Bereich zu erheblichen Einschränkungen führt“, sorgt sich Linda Kleymann.