In Krefeld Eliteeinheiten proben Katastrophenfall bei der EM

Der Countdown läuft: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft, alle hoffen auf ein erneutes Sommermärchen, in dem sich Deutschland als ein perfekter Gastgeber präsentiert. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund vier Spielorte. Trotz aller Vorfreude auf das sportliche Event steht das Thema Sicherheit in diesen Zeiten ganz besonders im Fokus. Katastrophenschutzeinheiten aus Krefeld sind insgesamt für zehn Spiele in NRW vorgeplant.